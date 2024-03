Sou favorável a toda medida que equacione dívida de Minas, diz Zema sobre federalização de empresas

BRASÍLIA (Reuters) - O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), afirmou nesta quarta-feira que é favorável à federalização de empresas estatais e demais medidas para solucionar a questão da dívida do Estado com a União, mas afirmou que cabe à área econômica do governo federal analisar a viabilidade da proposta.

"O Ministério da Fazenda é o credor, ele que vai avaliar se a federalização é boa para o governo federal... Sou favorável a toda medida que venha a equacionar a dívida de Minas Gerais. Se for necessário, nós avançarmos nessa questão, o Estado não vai se opor", disse Zema em entrevista a jornalistas após reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

Zema porém afirmou ser necessária uma análise mais aprofundada sobre o valor das empresas antes de seguir com as propostas e também defendeu que as companhias se tornassem empresas com capital pulverizado antes da federalização, como forma de aumentar o valor das mesmas ao fim do processo.