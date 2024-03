STOXX 600 vai a recorde com apoio de tecnologia e finanças antes de decisão sobre juros

O STOXX 600 tem tido um forte movimento de alta este ano, aproximando-se da marca de 500 pontos, impulsionado por investidores se voltando para ações de tecnologia em meio à alta demanda por inteligência artificial (IA), uma temporada de balanços um tanto resiliente e a fé do mercado em cortes antecipados de juros.

A decisão de política monetária do BCE na quinta-feira está no topo do radar dos investidores, com o banco central sendo amplamente visto mantendo os juros estáveis.

Nos Estados Unidos, Powell, chair do Fed, advertiu que o progresso contínuo na redução da inflação "não está assegurado", mas disse que os cortes nos juros continuam sendo cogitados para mais tarde neste ano.

As ações do setor de tecnologia subiram 1,4%, acompanhando os ganhos de seus pares nos EUA, enquanto as ações do setor financeiro subiram 1%, com o London Stock Exchange Group avançando 2,3% depois que um consórcio de investidores vendeu cerca de 2,41 bilhões de dólares do proprietário da bolsa.

Em LONDRES, o índice Financial Times avançou 0,43%, a 7.679,31 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX subiu 0,10%, a 17.716,71 pontos.