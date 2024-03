Unigel anuncia demissões em fábricas de fertilizantes, cita alto custo com gás

As unidades de fertilizantes, arrendadas da própria Petrobras, estão paralisadas enquanto a Unigel aguarda a eventual implementação do contrato para fornecimento de gás, que foi objeto de questionamento do Tribunal de Contas da União (TCU).

A Unigel ressaltou que, uma vez cumpridas "as condições precedentes para o contrato de tolling", a companhia poderá reavaliar a retomada da produção.

"Apesar dos esforços de inúmeros segmentos, como federações e associações empresariais, empresas e partidos políticos, o preço do gás natural no país ainda está entre os mais elevados do mundo, chegando a custar até seis vezes mais que no Oriente Médio e Estados Unidos", afirmou a empresa em nota.

A Unigel disse ainda que quando ingressou no setor de fertilizantes, em 2020, acreditava na abertura do mercado livre de gás natural no país e investiu cerca de 600 milhões de reais nas duas fábricas de fertilizantes, gerando cerca de 600 empregos diretos, "fomentando as economias locais e arrecadação de impostos".

A companhia afirmou que contribuiu para redução da "extrema dependência do país na importação de fertilizantes nitrogenados em aproximadamente 15%, que é essencial para o agronegócio".

(Por Rodrigo Viga Gaier; texto de Roberto Samora)