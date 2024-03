Vagas de emprego em aberto nos EUA têm queda marginal em janeiro

WASHINGTON (Reuters) - As vagas de emprego em aberto nos Estados Unidos caíram marginalmente em janeiro, enquanto as contratações diminuíram, uma vez que as condições do mercado de trabalho continuam a afrouxar gradualmente.

As vagas de emprego, uma medida da demanda de mão de obra, caíram em 26.000, para 8,863 milhões no último dia de janeiro, informou o Departamento do Trabalho em sua Pesquisa mensal, ou relatório JOLTS, nesta quarta-feira.

Os dados de dezembro foram revisados para baixo, mostrando 8,889 milhões de vagas não preenchidas, em vez dos 9,026 milhões informados anteriormente.