Wall Street sobe após Powell sinalizar cortes nas taxas de juros este ano

"Os comentários estão de acordo com o que esperamos do presidente neste momento", disse Phil Blancato, CEO da Ladenburg Thalmann Asset Management.

"Ele tem sido muito comedido em suas declarações sobre a saúde geral da economia dos EUA. E, do ponto de vista da inflação, ainda não chegamos lá."

A maioria das ações de megacapacidade de crescimento e tecnologia subia no início do pregão, conforme os rendimentos dos Treasuries caíam após os comentários de Powell. A queridinha da IA, a Nvidia, tinha desempenho superior ao de seus pares, com um avanço de 1,9%.

Todos os 11 principais setores do S&P 500 estavam no azul, liderados por tecnologia da informação.

Os índices de Wall Street fecharam em queda de mais de 1% na terça-feira, em meio à fraqueza das ações de megacaps e com o foco dos investidores mudando para o Fed, depois que sinais de inflação instável em fevereiro reduziram as esperanças de cortes antecipados nas taxas de juros.

Os traders veem uma chance de 72,7% de o primeiro corte nas taxas de juros deste ano ocorrer em junho, de acordo com a ferramenta FedWatch do CME Group. No início de 2024, eles estavam apostando em março como o ponto de partida para o ciclo de flexibilização do Fed.