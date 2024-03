Ações da China caem após dados fortes de comércio atenuarem expectativas de estímulo

XANGAI (Reuters) - As ações da China fecharam em queda nesta quinta-feira, uma vez que dados comerciais melhores do que o esperado afetaram as expectativas de um forte estímulo, apesar de o principal órgão regulador de valores mobiliários ter prometido proteger os pequenos investidores e abordar questões profundamente enraizadas no mercado.

O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, fechou com queda de 0,6%, enquanto o índice de Xangai caiu 0,41%. O índice Hang Seng, de Hong Kong, recuou 1,27%.

Outras ações asiáticas subiram, diante de crescentes sinais de que o Federal Reserve logo iniciará os cortes na taxa de juros dos Estados Unidos.