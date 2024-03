Arezzo eleva lucro líquido a R$121,2 mi no 4º tri

Já o canal multimarcas da empresa ficou estável na comparação ano a ano, em 378 milhões de reais, com redução das vendas da marca Reserva no canal, movimento que a Arezzo atribuiu a uma "resposta à estratégia de revisão de pontos de venda diante da priorização do branding".

No comércio eletrônico, a Arezzo cresceu 29,4% na base anual, totalizando 452 milhões de reais em receita bruta.

A empresa, que anunciou este ano união com Soma para criação de um conglomerado de marcas com faturamento próximo a 12 bilhões de reais, encerrou 2023 com 1.052 lojas no Brasil e 10 no exterior.