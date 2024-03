BCE deve manter juros e dará pequenos passos em direção ao primeiro corte

A expectativa geral é de que o BCE mantenha sua taxa de juros em um recorde de 4,0%, e é provável que as autoridades do BCE repitam que precisam de mais evidências de que a inflação está sob controle e que os aumentos salariais em curso não darão a ela outro impulso.

Mas as novas projeções econômicas do BCE provavelmente apontarão para um crescimento econômico e uma inflação menores este ano, o que pode exigir que o banco central e sua presidente, Christine Lagarde, ajustem um pouco sua mensagem, sem aumentar as apostas já generalizadas de corte nas taxas.

"Esperamos uma postura neutra e uma comunicação equilibrada, reconhecendo o progresso contínuo da inflação, mas evitando uma declaração prematura de vitória", disse Frederik Ducrozet, chefe de pesquisa macroeconômica da Pictet Wealth Management.

Há meses, fontes vêm dizendo à Reuters que é improvável que o BCE reduza os custos dos empréstimos antes da reunião de 6 de junho, já que os dados cruciais sobre salários só estarão disponíveis em maio.

Isso dá ao BCE outra reunião - em 11 de abril - para abrir explicitamente a porta para o que o economista-chefe do BCE, Philip Lane, disse que provavelmente será o primeiro de uma série de cortes nas taxas.

"Ainda não há evidências conclusivas de que o atual crescimento elevado dos custos da mão de obra não terminará em preços mais altos para o consumidor, alimentando uma espiral de preços salariais", disse Anatoli Annenkov, economista do Société Générale.