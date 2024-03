Deflação ao produtor se intensifica e IGP-DI cai 0,41% em fevereiro, mostra FGV

"O índice ao produtor apresentou uma nova queda, com um espectro mais amplo de itens influenciando esse movimento", explicou André Braz, coordenador dos índices de preços

No período, o Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA-DI), que responde por 60% do indicador geral, recuou 0,76%, de queda de 0,59% no mês anterior.

Destacam-se as variações em produtos como o minério de ferro, que passou de um aumento de 2,27% para uma redução de 4,94%; o milho, que foi de leve alta de 0,07% para queda de 5,27%; e o arroz, que havia subido 3,72% e em fevereiro caiu 4,18%.

Já o Índice de Preços ao Consumidor (IPC) -- que responde por 30% do IGP-DI -- mostrou que a pressão aos consumidores diminuiu ao desacelerar a alta a 0,55% em fevereiro, de 0,61% em janeiro.

Educação, Leitura e Recreação passou de uma alta de 2,59% em janeiro para queda de 1,17% em fevereiro, enquanto o avanço dos preços de Alimentação desacelerou de 1,54% para 1,06%.

O Índice Nacional de Custo de Construção (INCC), por sua vez, registrou desaceleração da alta a 0,13% em fevereiro, de 0,27% antes.