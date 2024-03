Dólar cai antes de mais comentários de Powell e dados de emprego

A expectativa é de que o relatório de empregos do governo dos EUA, a ser publicado na sexta-feira, mostre abertura ainda sólida de 200 mil vagas de trabalho, contra 353 mil em janeiro. Qualquer dado acima do esperado tende a impulsionar o dólar globalmente, já que jogaria a favor de um posicionamento mais restritivo por parte do Fed.

Na véspera, dados do Relatório Nacional de emprego da ADP mostraram que a criação de vagas de trabalho no setor privado dos Estados Unidos ficou um pouco abaixo do esperado em fevereiro. O relatório da ADP, no entanto, tende a exagerar a desaceleração do mercado de trabalho em comparação com os dados oficiais de emprego do governo.

No Brasil, investidores devem ficar atentos nesta quinta-feira à participação do diretor de Política Econômica do Banco Central, Diogo Guillen, em palestra organizada pelo Goldman Sachs.

Na véspera, a moeda norte-americana à vista fechou em baixa de 0,19%, a 4,9461 reais na venda.