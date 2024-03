EUA não estão nem remotamente perto de moeda digital do banco central, diz chair do Fed

(Reuters) - O chair do Federal Reserve, Jerome Powell, descartou amplamente nesta quinta-feira uma moeda digital do banco central para os Estados Unidos, dizendo que o país não estava "nem remotamente perto" de criá-la.

"Não estamos nem perto de recomendar, muito menos de adotar, uma moeda digital do banco central de qualquer forma", disse Powell ao Comitê Bancário do Senado. "As pessoas não precisam se preocupar com uma moeda digital do banco central -- nada disso está remotamente próximo."

(Por Ann Saphir)