Fabricante de veículos elétricos Rivian lança SUVs e crossovers menores e mais baratos nos EUA

O R2, com preço inicial de 45.000 dólares, bem abaixo dos famosos SUVs e picapes R1 da empresa, é visto como essencial para o sucesso da Rivian. As altas taxas de juros nos Estados Unidos têm levado a uma forte desaceleração na demanda por veículos elétricos, que geralmente são mais caros do que os carros movidos a gasolina.

A Rivian havia planejado anteriormente produzir o R2 -- uma versão de cinco lugares do SUV maior R1S da montadora -- em uma planta de 5 bilhões de dólares ainda a ser construída na Geórgia.

O presidente-executivo da Rivian, RJ Scaringe, disse que a empresa antecipou o lançamento do R2 para o primeiro semestre de 2026. "Conseguimos alcançar esse cronograma acelerado aproveitando nossas capacidades de produção em Normal, usando nossa unidade em Illinois para lançar o R2 e colocá-lo no mercado o mais rápido possível", disse ele.

A Rivian disse que a decisão de produzir o R2 em suas fábricas em Normal, Illinois, ajudará a empresa a reduzir o montante de capital necessário e diminuir o risco do lançamento.

Apesar da imensa popularidade dos SUVs e picapes nos EUA, aumentar a produção e gerar demanda além da onda inicial de entusiastas tem sido uma batalha difícil.

Em um anúncio surpresa, a Rivian também revelou nesta quinta-feira seu crossover R3 e uma variante mais potente, o R3X. O R3 terá preço abaixo do R2 e será lançado após este veículo. A empresa não divulgou mais detalhes.