Fleury tem lucro de R$81,3 mi no 4º tri e fecha ano com salto em receita

A presidente do Fleury, Jeane Tsutsui, explicou que o desempenho dos últimos meses de 2023 reflete sazonalidade típica do quarto trimestre, em razão de feriados. "Mas ainda é um resultado muito saudável", ressaltou à Reuters, destacando crescimento em todas as marcas do grupo, que é dono da rede da bandeira homônima e outros selos como a+.

Na base "pro forma", a receita bruta de unidades de atendimento mostrou expansão de 4,6%, com a marca Fleury registrando alta de 4,6%, as demais marcas SP crescendo 10,3%, as marcas de Minas Gerais aumentando 6,3%, as marcas do Rio de Janeiro mostrando elevação de 1,7% e as marcas regionais tendo um acréscimo de 0,5%.

O resultado também mostrou que houve um aumento "pro forma" de 10,9% no atendimento móvel, representando 7,1% da receita, enquanto os "novos elos" tiveram uma expansão orgânica de 12%, com destaque para infusões e ortopedia.

A executiva chamou a atenção para a performance operacional medida pelo Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização), que cresceu 61,7%, para 375,8 milhões de reais na base contábil, com a margem passando de 20,9% para 22,1%, o que mostra a "diligência com custos e despesas" do grupo. Na base "pro forma", o Ebitda aumentou de 10,6%.

Projeções compiladas pela LSEG apontavam lucro líquido de 89,13 milhões de reais no quarto trimestre, Ebitda de 392,39 milhões de reais e receita de 1,763 bilhão de reais.

As despesas gerais e administrativas do grupo cresceram 19,2% no quarto trimestre em relação ao mesmo período do ano anterior, para 139 milhões de reais, mas como percentual da receita liquida passou de 10,5% para 8,2%. Na versão pró-forma, caiu 3,3% no resultado nominal, também mostrando melhora como percentual da receita, que era 8,8% um ano antes.