Goldman Sachs prevê que recompras nos EUA ultrapassem US$1 tri em 2025

(Reuters) - O Goldman Sachs espera que as recompras de ações nos Estados Unidos ultrapassem 1 trilhão de dólares pela primeira vez em 2025, impulsionadas pelo forte crescimento dos lucros das empresas de tecnologia e condições financeiras mais flexíveis, à medida que o Federal Reserve considera reduzir os juros.

O banco de Wall Street, em nota datada de 6 de março, disse esperar que as recompras de ações das empresas do S&P 500 cresçam 16%, para 1,08 trilhão de dólares, em 2025, após um aumento de 13%, para 925 bilhões de dólares, em 2024.

"O crescimento dos lucros é o principal impulsionador das recompras de ações no nível do índice", disseram estrategistas de ações dos EUA do Goldman liderados por Cormac Conners e David Kostin, esperando que as empresas de grande capitalização puxem grande parte do peso.