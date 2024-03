Governo diminui fluxo de hidrelétricas de Jupiá e Porto Primavera para preservar reservatórios

A expectativa é de que a medida possa preservar cerca de 11% de armazenamento na Bacia do Paraná até agosto e cerca de 7% no Sudeste/Centro-Oeste, acrescentou a pasta.

Pela determinação do CMSE, as hidrelétricas Jupiá, da CTG, e Porto Primavera, da Auren, devem reduzir as defluências mínimas para 3.300 m³/s e 3.900 m³/s, respectivamente.

"Vamos tomar as medidas necessárias para garantir o suprimento energético e manter o nível dos reservatórios. O setor elétrico tem que estar sempre atento para evitar imprevistos e priorizar a segurança aos consumidores", afirmou em nota o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira.

Conforme dados apresentados na reunião do CMSE, o armazenamento das hidrelétricas de todo o Sistema Interligado Nacional (SIN) foi de aproximadamente 66% ao final de fevereiro, portanto, 14,1 % abaixo em relação ao mesmo período de 2023.

Ainda durante esse mês, foram verificadas chuvas abaixo da média histórica em reservatórios de hidrelétricas de todos os subsistemas. Em março, de acordo com o cenário inferior, a indicação é de uma Energia Natural Afluente (ENA) abaixo da média histórica para todos os subsistemas.