Ibovespa fecha em queda com temporada de balanços sob holofotes

Em Wall Street, o S&P 500 fechou em alta de 1,03%, tendo no radar dados do mercado de trabalho dos EUA na sexta-feira. O rendimento do título de 10 anos do Tesouro norte americano marcava 4,0865%, de 4,104% na véspera.

DESTAQUES

- PETROBRAS PN recuou 1,10%, a 40,39 reais, antes da divulgação do balanço do último trimestre do ano passado, com agentes financeiros na expectativa principalmente da decisão da estatal sobre dividendos. No exterior, o petróleo Brent fechou estável, em 82,96 dólares o barril.

- ITAÚ UNIBANCO PN cedeu 1,05%, a 33,79 reais, enquanto BRADESCO PN perdeu 0,43%, a 13,76 reais.

- VALE ON encerrou com declínio de 0,34%, a 66,52 reais, também perdendo o fôlego, após avançar mais de 1% no melhor momento da sessão, endossada pela alta dos futuros do minério de ferro na China. O contrato mais negociado na Dalian Commodity Exchange encerrou o dia em alta de 1,83% após comentários de autoridades daquele país reavivarem as esperanças de mais medidas de estímulos.

- CSN ON caiu 4,80%, a 15,85 reais, mesmo após o grupo reportar Ebitda ajustado de 3,6 bilhões de reais, 16% acima do desempenho de um ano antes, em desempenho acima do esperado por analistas. Em teleconferência, o CFO da companhia disse que a CSN apresentou oferta pelos ativos da produtora de cimento Intercement, mas acrescentou que uma eventual aquisição não muda o objetivo da companhia de reduzir a alavancagem para duas vezes até o final deste ano. Nos primeiros negócios, a ação chegou a 17,24 reais, alta de 3,5%.