Indicação de Selic terminal contracionista se deve a expectativas de inflação desancoradas, diz Guillen

De acordo com o diretor, o BC tem considerado que indicar uma taxa Selic terminal -- patamar dos juros básicos ao fim do ciclo de cortes -- geraria efeito negativo e traria mais ruídos.

Ele argumentou ainda que a tarefa principal do BC não é reduzir a volatilidade com sua atuação, e sim atingir as metas de inflação.

"O que está acima de tudo é o compromisso com o atingimento da meta. E aí a gente vai conduzir a política monetária para atingir a meta, seja qual for a (taxa de juros) terminal, qual a trajetória... O que a gente vai fazer é com esse objetivo, vamos caminhando e olhando os dados", disse.

A fala de Guillen se diferencia de declaração feita nesta semana pelo diretor de Política Monetária do BC, Gabriel Galípolo, para quem a decisão da autarquia por manter o "forward guidance" se deve à avaliação de que a perda de liberdade na política monetária é compensada pela redução da volatilidade no mercado.

Em relação à atividade econômica, Guillen disse que reformas estruturais feitas nos últimos anos podem ter aumentado o PIB potencial do Brasil. Para ele, a inflação menor e o crescimento maior em 2023 foi uma combinação mais positiva do que se esperava.

Guillen disse ainda que o BC segue monitorando possíveis pressões no mercado de trabalho sobre a inflação do setor de serviços.