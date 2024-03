Meta de crescimento da China é alcançável se apoiada por mais estímulos, dizem analistas

O primeiro relatório de trabalho do primeiro-ministro Li Qiang ficou abaixo das expectativas em várias medidas, disse Shuyan Feng, vice-gerente geral de gestão de investimentos da Huatai Asset Management, apontando especificamente o déficit orçamentário do país, bem como os planos de emissão de 1 trilhão de iuanes (139 bilhões de dólares) em títulos especiais de prazo ultralongo.

Os investidores estrangeiros consideraram que o relatório não apresentava nenhum indicador positivo, disse ela.

Feng, cuja empresa lida com mais de 100 bilhões de dólares em ativos, está preocupado com vários aspectos das políticas de apoio fiscal da China e com o estilo de comunicação do governo e se diz desapontado com a ausência de medidas adicionais em um esperado pacote de resgate imobiliário.

"Mais uma vez, não houve indicação de uma mudança para uma política anticíclica de curto prazo no horizonte... (o que) não deveria ser surpreendente. É uma continuação da forma recente", Kyle Rodda, analista sênior de mercados da Capital.com

Valuations baratas e ação construtiva dos preços fazem com que as perspectivas de investimento de curto prazo na China pareçam favoráveis, disse Rodda, alertando, entretanto, que os principais riscos de longo prazo, incluindo o risco-país, o risco sistêmico e a incerteza regulatória, persistem.

Investir na China merece uma abordagem estratégica com foco em setores centrados em políticas como cadeias de suprimento de veículos elétricos, iniciativas verdes e tecnologia de semicondutores, para enfrentar o cenário atual, disse o presidente-executivo da Eastspring, Maldonado.