Preço do minério de ferro sobe com expectativas de mais estímulos da China

Por Amy Lv e Andrew Hayley

PEQUIM (Reuters) - Os contratos futuros do minério de ferro subiram nesta quinta-feira, depois que comentários de autoridades da China, principal consumidora, reavivaram as esperanças de mais medidas de estímulos, embora os fundamentos fracos tenham limitado o espaço de alta dos preços.

O contrato do minério de ferro mais negociado na bols de Dalian, da China,, encerrou as negociações diurnas com alta de 1,83%, a 890 iuanes (123,64 dólares) a tonelada métrica.