Previ tem superávit de R$14,5 bi em Plano 1 em 2023

SÃO PAULO (Reuters) - A Previ teve superávit de 14,5 bilhões de reais no Plano 1 em 2023, afirmou o fundo de pensão dos funcionários do Banco do Brasil em apresentação de resultados nesta quinta-feira. Segundo o fundo, este é o melhor resultado dos últimos dez anos.

O Plano 1, o mais maduro da entidade, teve rentabilidade de 13,5% ao ano, contra meta atuarial de 8,6%, enquanto o Previ Futuro, plano de acumulação, teve uma rentabilidade de 16,1% ao ano, versus meta de 8,5%.

As principais contribuições para o desempenho de ambos os planos vieram dos segmentos de renda fixa e renda variável, segundo comunicado da Previ.