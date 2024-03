S&P 500 atinge pico e ações de chips ampliam alta

Por Bansari Mayur Kamdar e Amruta Khandekar

(Reuters) - Os principais índices de Wall Street subiam nesta quinta-feira, com o índice de tecnologia Nasdaq na liderança do movimento de alta, apoiado por fabricantes de chips, enquanto o índice de referência S&P 500 atingiu um pico intradiário, conforme investidores permaneciam otimistas com as perspectivas de corte da taxa de juros do Fed em junho.

O índice Philadelphia de semicondutores atingiu um novo pico e subia 3,2%, com a Qualcomm na liderança do movimento de alta dos fabricantes de chips.