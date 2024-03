A Vale disse nesta quinta-feira que não houve decisão de seu conselho de administração sobre renovação de mandato do atual presidente, Eduardo Bartolomeo, ou sobre a realização de processo sucessório.

Em comunicado, a mineradora afirmou que o conselho segue conduzindo "de forma diligente" as discussões sobre definição do presidente da companhia e cumprindo "com rigor" o estatuto social e políticas corporativas.