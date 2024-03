Wall Street avança e S&P 500 marca nível recorde de fechamento

Em Washington, o chair do Fed, Jerome Powell, disse a um comitê do Senado dos EUA que o banco central norte-americano "não está longe" de estar confiante de que a inflação está diminuindo em direção à meta de 2%, o que possibilitaria cortes nos juros.

Seus comentários reforçaram as esperanças dos investidores de um primeiro corte na taxa básica em junho e impulsionaram os índices de ações que haviam vacilado nos dias que antecederam seus depoimentos no Congresso, que começaram na quarta-feira com uma apresentação perante o Comitê de Serviços Financeiros da Câmara.

Powell "essencialmente deixou os cortes nos juros sobre a mesa para este ano. Isso é o que os mercados queriam ouvir", disse Anthony Saglimbene, estrategista-chefe de mercado da Ameriprise Financial.

O Dow Jones subiu 0,34%, para 38.791,35 pontos. O S&P 500 ganhou 1,03%, para 5.157,36 pontos.

O Nasdaq avançou 1,51%, para 16.273,38, atingindo um recorde intradiário, e por pouco não alcançou um recorde de fechamento.

Nove dos 11 principais setores do S&P 500 subiram, com o de serviços de comunicação e o de tecnologia da informação disputando a posição de melhor desempenho. O setor de tecnologia teve a palavra final, terminando em alta de 1,89%, seguido pelo de serviços de comunicação, com um ganho de 1,84%.