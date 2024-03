Algumas autoridades do BCE lançaram ideia de cortes consecutivos de juros em junho e julho, segundo fontes

A presidente do BCE, Christine Lagarde, deu a entender, após a reunião de política monetária de quinta-feira, que um corte provavelmente ocorrerá quando o BCE se reunir em 6 de junho, após a divulgação de dados salariais.

As fontes, todas com conhecimento direto da discussão, disseram que as autoridades passaram relativamente pouco tempo discutindo na quinta-feira cortes nos juros, e que era óbvio que a maioria era favorável a uma primeira medida em junho.

Mas algumas, todas do sul do bloco, ainda prefeririam um corte inicial na reunião de 11 de abril do BCE.

Em uma tentativa de garantir um consenso mais forte para um movimento em junho, algumas autoridades conservadoras lançaram a ideia, nos bastidores da reunião do Conselho do BCE, de marcar um segundo corte para julho, disseram as fontes.

Um porta-voz do BCE não quis comentar.

As fontes disseram que nenhum acordo sobre esse compromisso foi feito e que essa era apenas uma possibilidade que estava sendo discutida informalmente como uma forma de manter a unidade dentro do Conselho do BCE.