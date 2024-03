Autoridades do BCE se alinham em torno de apoio a corte nos juros nos próximos meses

FRANKFURT (Reuters) - Autoridades do Banco Central Europeu se alinharam nesta sexta-feira em apoio a um corte na taxa de juros nos próximos meses, à medida que a inflação na zona do euro continua caindo mais rapidamente do que o previsto.

Os presidentes dos bancos centrais de Alemanha, França, Finlândia e Lituânia falaram sobre as chances de o BCE reduzir os custos de empréstimos de sua máximas recordes, confirmando uma sugestão dada pela presidente do BCE, Christine Lagarde, na quinta-feira.

Eles apenas divergiram ligeiramente sobre o momento de uma primeira mudança no patamar dos juros.