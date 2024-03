Vale diz que Bartolomeo seguirá como presidente até dezembro deste ano

A decisão desta sexta-feira ocorre após o governo ter feito críticas sobre os rumos da mineradora e ter dado sinais de que buscaria influenciar na escolha de um novo executivo. O conselho da Vale, porém, tem competência exclusiva para decidir sobre a escolha do presidente da companhia.

Após o desastre de Brumadinho, Bartolomeo liderou a implantação de processos para maior segurança nas instalações da mineradora, como um plano para o descomissionamento de barragens de maior risco, além de um trabalho para a reparação de danos.

Do lado operacional, a gestão de Bartolomeo tem buscado valorizar qualidade do minério de ferro sobre volumes, tirando vantagens do produto da Vale com maior teor do que o dos concorrentes, além de investir em iniciativas na criação de materiais com maior valor agregado.

Bartolomeo também conseguiu efetivar uma separação da unidade de metais básicos da Vale, em busca de destravar valor diante das perspectivas para o crescimento da demanda de matérias-primas para baterias de carros elétricos com a eletrificação.

“Seguirei empenhado em avançar nas prioridades estratégicas da companhia até o fim do meu mandato e em garantir uma transição bem-sucedida para a nova liderança", disse Bartolomeo, no comunicado da Vale.

CONTROVÉRSIA