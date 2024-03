Boeing diz que bônus anuais a funcionários se concentrarão em segurança e qualidade

(Reuters) - A Boeing informou na quinta-feira que está reformulando a forma de pagamento de bônus aos funcionários para enfatizar a qualidade e a segurança, sendo que as metas operacionais deste ano se concentrarão exclusivamente nesses dois componentes.

O anúncio foi feito em um momento em que a fabricante de aviões tem se esforçado para explicar e reforçar os procedimentos de segurança depois que um plug de porta se soltou durante um voo em 5 de janeiro de um novo 737 MAX 9 da Alaska Airlines.

De acordo com os novos planos de incentivo anuais, que abrangerão executivos, gerentes e funcionários, as métricas de segurança e qualidade serão agora responsáveis por 60% do pagamento na unidade comercial da Boeing, disse a empresa em um email à Reuters.