Conselho da Telecom Italia se reunirá no domingo para discutir queda nas ações, dizem fontes

MILÃO (Reuters) - A Telecom Italia realizará uma reunião extraordinária do conselho no domingo para analisar a queda acentuada de suas ações no mercado durante o dia do investidor desta semana que discutiu seu plano de três anos, informaram duas fontes à Reuters.

Os diretores também discutirão a possibilidade de fornecer mais detalhes sobre o plano para atender às preocupações de analistas e investidores, disseram as fontes.

Uma delas informou que a reunião foi solicitada pelo presidente-executivo da companhia, Pietro Labriola.