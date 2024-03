Criação de vagas de trabalho nos EUA acelera em fevereiro; taxa de desemprego sobe a 3,9%

Por Lucia Mutikani

WASHINGTON (Reuters) - A criação de vagas de trabalho nos Estados Unidos acelerou em fevereiro, mas o aumento da taxa de desemprego e a moderação dos ganhos salariais mantiveram em jogo um corte em breve da taxa de juros em junho pelo Federal Reserve.

A economia dos EUA abriu 275.000 postos de trabalho fora do setor agrícola no mês passado, informou o Departamento do Trabalho em seu relatório de empregos nesta sexta-feira.