Equinor inicia operações de usina solar de 531 MW no Rio Grande do Norte

COPENHAGEN (Reuters) - A norueguesa Equinor informou nesta sexta-feira que começou a produzir energia na usina solar Mendubim, de 531 megawatts (MW) de capacidade instalada, localizada no Rio Grande do Norte.

O complexo produzirá anualmente 1,2 terawatt-hora (TWh) de eletricidade, aumentando em 30% a produção de energia renovável da Equinor no Brasil.

Cerca de 60% da geração do parque foi contratada pela Alunorte, da Norsk Hydro, uma das maiores refinarias de alumina do mundo. O restante da produção será vendido no mercado de energia no Brasil, disse a Equinor.