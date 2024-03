Georgieva, do FMI, diz que ficaria honrada em ter 2° mandato se fosse indicada

Georgieva foi alvo de críticas dentro e fora do FMI desde o início por sua iniciativa de incluir a mudança climática como um fator nos relatórios de supervisão das economias dos países membros e por seu grande interesse em mercados emergentes e economias em desenvolvimento.

Ela tem sido fundamental para garantir grandes empréstimos para a Ucrânia, ajudando a catalisar fundos adicionais para ajudar a economia do país a suportar as tensões da guerra de dois anos contra a invasão da Rússia, supervisionou uma reformulação do programa de empréstimos maciços da Argentina e trabalhou de forma constante para ajudar a China a adotar reestruturações de dívidas soberanas.

Ela também sobreviveu a um grande desafio pessoal em 2021, quando o conselho executivo do FMI expressou sua total confiança nela após analisar as alegações de que, enquanto trabalhava no Banco Mundial, ela pressionou a equipe a alterar dados para favorecer a China.

Fontes familiarizadas com o processo disseram que a seleção seria resolvida rapidamente assim que a Europa se unisse em torno de um candidato.

Embora o mandato de Georgieva só termine daqui a alguns meses, alguns dizem que faz sentido tomar decisões antes das reuniões de primavera de abril do FMI e do Banco Mundial, para que a questão da liderança não ofusque a agenda já cheia das reuniões.