Lula vê lentidão nas conquistas das mulheres, diz que participação na política não pode ser favor do governo

Por Lisandra Paraguassu

BRASÍLIA (Reuters) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva reconheceu, durante almoço com servidoras no Dia Internacional da Mulher, que as conquistas das mulheres no país são demoradas, e que a participação na política não pode ser "um favor do governo".

Lula reuniu cerca de 100 mulheres, funcionárias de vários escalões do governo, além de ministras, para uma feijoada. Segundo sua mulher, Janja, foi ideia do próprio presidente, que propôs o almoço de comemoração.