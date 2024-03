Novo Nordisk espera lançamento de novo medicamento para obesidade ainda nesta década

BAGSVAERD, Dinamarca (Reuters) - A farmacêutica Novo Nordisk está muito confiante de que poderá lançar a versão em pílula de seu novo medicamento experimental para perda de peso, a amicretina, nesta década, disse o chefe de desenvolvimento da empresa à Reuters nesta sexta-feira, um dia depois que a companhia anunciou dados iniciais promissores sobre o medicamento.

"Eu nunca me comprometo com prazos, mas estaria muito confortável em dizer que, no mínimo, dentro desta década", disse Martin Holst Lange em entrevista.

As ações da Novo dispararam mais de 8% para máximas históricas na quinta-feira, quando a empresa informou aos investidores que um ensaio de Fase I da versão em pílula da amicretina mostrou que os participantes perderam 13,1% do peso após 12 semanas, uma redução maior no início do que com o Wegovy.