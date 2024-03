Petrobras desaba e chega a perder mais de R$70 bi após decisão sobre dividendos extraordinários

SÃO PAULO (Reuters) - As ações da Petrobras desabavam nesta sexta-feira, com a companhia chegando a perder mais de 70 bilhões de reais em valor de mercado, após a estatal desapontar investidores ao não anunciar um pagamento de dividendos extraordinários com a divulgação do resultado trimestral.

Por volta de 10:50, os papéis preferenciais desabavam 11,04%, a 35,93 reais, enquanto as ações ordinárias tinham queda de 12,19%, a 36,23 reais, equivalente a uma perda de 62,4 bilhões de reais em valor de mercado. Os papéis lideravam com folga as perdas do Ibovespa, que cedia 1,36%.

Caso essas quedas sejam confirmadas no fechamento, serão os piores desempenhos percentuais em um dia desde fevereiro de 2021. No pior momento, as PNs recuaram 13,1%, a 35,10 reais, e as ONs caíram 14%, a 35,47 reais, representando uma perda de 72,7 bilhões de reais em valor de mercado.