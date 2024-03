Petrobras diz que CEO não deu explicação a acionistas sobre sua opção de voto na 5ª-feira

"Como amplamente informado em comunicado ao mercado, o Conselho de Administração (CA) autorizou o encaminhamento à Assembleia Geral Ordinária (AGO) da proposta de distribuição de dividendos equivalentes a 14,2 bilhões de reais" afirmou a Petrobras.

A Petrobras aprovou 14,2 bilhões de reais em remuneração a acionistas referente ao quarto trimestre, mas decidiu não distribuir dividendos extraordinários e destinar os recursos a uma reserva estatutária.

As ações PN e ON da petrolífera despencaram mais de 10% na B3 nesta sexta-feira, as maiores quedas percentuais da companhia em um pregão desde 2021 e equivalente a uma perda de 55,774 bilhões de reais em valor de mercado.

(Reportagem de Patricia Vilas Boas)