Stellantis lançará utilitário Alfa Romeo Stelvio no 2º semestre de 2025

"Giulia e Stelvio serão duas autênticas joias italianas, exportadas para todo o mundo, afirmando a Alfa Romeo como a marca premium global da Stellantis", disse o presidente-executivo da Alfa Romeo, Jean-Philippe Imparato.

Tanto o novo Stelvio quanto o novo Giulia serão projetados na Itália e montados na fábrica de Cassino, localizada entre Roma e Nápoles, e serão baseados na nova plataforma "STLA" para veículos de grande porte da Stellantis, informou a Alfa Romeo em comunicado. Os carros terão versões elétrica e híbrida.

A Alfa Romeo continuará a produzir versões atuais do Stelvio e do Giulia com motores a combustão interna até que os novos veículos sejam lançados no mercado.

(Por Giulio Piovaccari)