Wall Street perde fôlego e Nasdaq lidera quedas

A queridinha dos chips de inteligência artificial, a Nvidia, fechou em queda de 5,6%, depois de seis pregões em alta. Mais cedo, ela chegou a subir mais de 5%.

No índice de chips, a Broadcom afundou 7%, depois que sua previsão para o ano inteiro não conseguiu impressionar os investidores, e a Marvell Technology caiu 11,4%, depois de prever resultados do primeiro trimestre abaixo das expectativas do mercado, devido à baixa demanda.

As ações abriram em alta depois que dados mostraram que o crescimento do emprego nos EUA acelerou em fevereiro, com a abertura de 275.000 postos de trabalho fora do setor agrícola, contra um aumento esperado de 200.000. Os números de vagas de janeiro foram revisados para baixo.

Além disso, a taxa de desemprego subiu para 3,9% em fevereiro, depois de se manter em 3,7% por três meses consecutivos, enquanto o crescimento dos salários desacelerou para 0,1% em uma base mensal.

"Hoje é apenas uma realização de lucros", disse Brian Price, chefe de gestão de investimentos da Commonwealth Financial Network, que descreveu a semana como "um microcosmo do ano até agora", com recuos modestos e a entrada de compradores.

Mas Price disse que "a tendência geral no momento é que o mercado continue a subir, na ausência de catalisadores negativos".