Yellen diz que créditos fiscais para moradia propostos por Biden podem aumentar oferta

Por David Lawder e Susan Heavey

WASHINGTON (Reuters) - Os créditos tributários propostos pelo presidente norte-americano, Joe Biden, para determinados compradores e vendedores de imóveis residenciais podem ajudar a aumentar a oferta de moradias no país e tornar as casas mais acessíveis, disse a secretária do Tesouro, Janet Yellen, nesta sexta-feira.

Ela falou um dia depois de o presidente ter revelado a proposta em seu discurso anual sobre o Estado da União.