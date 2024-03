BID aprova aumento de capital de US$3,5 bi para braço de investimentos

CIDADE DO MÉXICO (Reuters) - O Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) aprovou um aumento de capital de 3,5 bilhões de dólares para o BID Invest, seu braço do setor privado, disse o chefe do banco, Ilan Goldfajn, em um evento no domingo.

Com a injeção de capital, o tamanho do BID Invest dobrará nos próximos anos, disse Goldfajn, acrescentando que o banco terá mais poder para financiar projetos destinados a reduzir a pobreza e enfrentar as mudanças climáticas.

"Precisamos de mais recursos para enfrentar os desafios globais, e só o faremos com o setor privado", disse Goldfajn.