Ações caem com liquidação de papéis de tecnologia antes de dados de inflação dos EUA

O setor de tecnologia foi o que mais pressionou o STOXX 600, com queda de 2% devido a um declínio de 8,9% nas ações da BE Semiconductor.

O fornecedor de peças para fabricação de chips caiu para a parte inferior do STOXX 600, devido a preocupações com possíveis atrasos na adoção de conexão híbrida.

A fabricante de chips ASML, que tem forte peso no índice, também caiu 4,2%.

O foco do mercado agora está voltado para os dados da inflação de fevereiro dos EUA, que serão divulgados na terça-feira, para obter novas pistas sobre o momento dos cortes nos juros, depois que um relatório na sexta-feira mostrou que o crescimento do emprego no país acelerou no mês passado.

"O forte relatório de empregos dos EUA na sexta-feira contribuiu para a sensação de que o número da inflação de amanhã será um pouco forte e essa é outra razão pela qual os ativos europeus recuaram um pouco", disse Ben Laidler, estrategista de mercados globais da eToro.

O setor industrial também esteve entre os piores desempenhos, enquanto o índice de mineração caiu 0,4%.