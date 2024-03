Ações da China sobem com retomada da inflação; tecnologia lideram a alta em Hong Kong

Os preços ao consumidor da China subiram pela primeira vez em seis meses devido aos gastos relacionados ao Ano Novo Lunar, oferecendo algum alívio para a segunda maior economia do mundo, que está lutando contra a fraqueza do sentimento do consumidor.

"Os dados de comércio, turismo e mobilidade em torno do Festival da Primavera, tanto durante quanto depois, são promissores", disse o DBS em uma nota, alertando, no entanto, que "a China tem um longo caminho pela frente para se recuperar".

Durante a reunião parlamentar da China, o governo prometeu manter a oferta monetária e o crescimento do crédito em sintonia com as metas do PIB real e da inflação, sinalizando maiores esforços para aumentar a confiança.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei recuou 2,19%, a 38.820 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG subiu 1,43%, a 16.587 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC ganhou 0,74%, a 3.068 pontos.