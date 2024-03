BB renegocia mais de R$2,3 bi em dívidas do Fies

Segundo o governo federal, as condições de renegociação do "Desenrola Fies" envolvem contratos celebrados até 2017 e com inadimplência até 30 de junho de 2023.

Além do BB, a Caixa Econômica também poderá receber demandas de renegociação do Fies.

