Disney ataca motivações de investidor Nelson Peltz na busca por assentos no conselho

Por Dawn Chmielewski

(Reuters) - A Walt Disney respondeu nesta segunda-feira ao bilionário Nelson Peltz e à campanha da Trian Fund para conquistar dois assentos no conselho com um vídeo em que critica as motivações e qualificações do acionista ativista.

A campanha da Trian, antes de uma reunião anual com eleições para o conselho no próximo mês, descreve a Disney como uma empresa icônica com propriedades de entretenimento insubstituíveis que teve um desempenho abaixo do esperado em termos de margens operacionais, retorno sobre o capital investido e em sua operação de streaming de vídeo.