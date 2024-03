Dólar tem pouca alteração antes de dados de inflação dos EUA e de olho em Petrobras

O movimento não diferiu muito da leve alta vista no índice do dólar contra uma cesta de rivais fortes no exterior, diante do clima de espera antes da publicação do índice de preços ao consumidor dos EUA na terça-feira.

O dado deve mostrar inflação de 0,4% em fevereiro sobre o mês anterior e alta de 3,1% na base anual, segundo economistas consultados em pesquisa da Reuters. Já o núcleo do índice deve avançar 0,3%, reduzindo o ritmo anual para 3,7%.

"As atenções estão bem concentradas em como esse índice vai vir, lembrando que, no mês anterior, em janeiro, o mercado teve uma surpresa razoavelmente negativa, então, isso acaba dobrando a importância da divulgação desta semana", disse Matheus Pizzani, economista da CM Capital.

Segundo ele, dados em linha com o esperado nos EUA não devem alterar de forma relevante a trajetória do dólar frente ao real. "Caso a composição seja ruim, com o Fed depois transmitindo uma mensagem que acabe tornando o cenário de condução da política monetária mais cauteloso, aí sim a gente volta para o câmbio dando uma derretida e (o dólar) voltando a bater, talvez, a casa dos 5 reais", acrescentou.

Juros mais altos nos EUA tornam o real menos atraente para uso em estratégias de "carry trade", que consistem na tomada de empréstimo em país seguro de juros baixos e aplicação desse dinheiro em praças mais rentáveis, geralmente de maior risco.

Na quarta-feira da semana que vem, no mesmo dia em que o Fed anunciará sua decisão, o Banco Central do Brasil também se reúne para deliberar sobre os juros, com ampla expectativa nos mercados de novo corte de 0,50 ponto percentual da taxa Selic, a 10,75% ao ano.