Investidores se preparam para dados de inflação e Wall St cai

Por Bansari Mayur Kamdar e Shashwat Chauhan

(Reuters) - Os principais índices acionários de Wall Street caíam nesta segunda-feira, com os investidores aguardando dados sobre a inflação nos Estados Unidos nesta semana que podem fornecer pistas sobre a trajetória da política monetária do Federal Reserve após um relatório misto de empregos na semana passada.

Todos os três principais índices de ações dos EUA encerraram a semana em baixa na sexta-feira, com o S&P 500 e o Nasdaq saindo de picos recordes, já que as ações de chips caíram e um relatório do mercado de trabalho mostrou mais novos empregos do que o esperado, enquanto a taxa de desemprego subiu inesperadamente.