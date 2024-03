JBS e Tyson pagarão US$127 mi para resolver ação judicial sobre fixação de salários nos EUA

Por Mike Scarcella

(Reuters) - As gigantes do setor de carnes JBS e Tyson Foods concordaram em pagar um total de 127,2 milhões de dólares para resolver uma ação judicial que as acusa de suprimir os salários de trabalhadores em fábricas de processamento, nos maiores acordos até agora em um caso de fixação de salários que tramita em um tribunal federal do Colorado, nos Estados Unidos.

Na sexta-feira, os advogados dos trabalhadores solicitaram a um juiz que aprovasse preliminarmente os dois acordos, o que elevaria o total de pagamentos para 138,5 milhões de dólares em acordos fechados desde que a ação coletiva foi movida em 2022.