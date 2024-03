Lucro da Localiza sobe quase 60% no 4º tri, a R$705,6 mi

Para 2024, a companhia disse que "diante do cenário de incerteza acerca do valor residual dos carros", manterá foco na precificação do aluguel, otimização do portfólio de segmentos e disciplina na alocação de capital, além da gestão eficiente de custo e produtividade da frota.

A Localiza também vai mirar ampliar a capacidade de venda de veículos seminovos, para suportar o processo de rejuvenescimento da frota, e inovação para ampliar "o diferencial de encantamento para os nossos clientes", afirmou o presidente-executivo Bruno Lasansky, em relatório de resultados.

A empresa encerrou 2023 com 712 agências, sendo 616 no Brasil, 10 no México e 86 em outros cinco países sul-americanos, após abrir 15 agências próprias no Brasil e 10 no México.

