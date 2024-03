Oracle tem lucro acima do esperado com demanda por computação em nuvem impulsionada por IA

(Reuters) - O lucro trimestral da Oracle superou as estimativas nesta segunda-feira, à medida que a demanda por seus serviços de computação em nuvem subiu com impulso do "boom" da inteligência artificial (IA) generativa.

As ações da Oracle subiam 9,8%, a 125,31 dólares, no pós-mercado norte-americano.

A gigante do banco de dados tem tentado se reinventar como provedora de computação em nuvem, oferecendo serviços mais baratos do que os concorrentes, como a Amazon.com.