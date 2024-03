PIB do Japão no 4º trimestre é revisado para uma leve expansão e economia evita recessão

Por Satoshi Sugiyama

TÓQUIO (Reuters) - A economia do Japão evitou uma recessão técnica, mostraram dados revisados do governo nesta segunda-feira, embora a revisão para cima nos dados do quarto trimestre tenha sido mais fraca do que o esperado e tenha destacado preocupações sobre a lenta recuperação econômica.

O Produto Interno Bruto (PIB) do Japão expandiu em um ritmo anualizado de 0,4% no período de outubro a dezembro em relação ao trimestre anterior, melhor do que a estimativa inicial de uma contração de 0,4%, de acordo com o Escritório do Gabinete.