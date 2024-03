Silveira diz que recursos da Petrobras reservados serão distribuídos no momento adequado

A decisão de não pagar dividendos extraordinários partiu do próprio Lula, que defende que a petroleira amplie seus investimentos, de acordo com duas fontes do governo.

Silveira frisou ainda que todos os investidores sabem que o governo é controlador, com a maioria do conselho. Disse ainda que o governo tem trabalhado para tornar a Petrobras mais atrativa para investidores nacionais e estrangeiros.

(Reportagem de Victor Borges)